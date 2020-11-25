施政報告｜政府預測全年經濟收縮6.1%
文章日期：2020年11月25日 11:41
特首林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。她指出，面對新冠疫情對各地經濟造成的沉重打擊，提振經濟，創造就業更是迫在眉睫。過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，勞工市場亦面對巨大壓力。政府預測全年經濟收縮6.1%。
她指出，近年的「一帶一路」倡議和大灣區建設，為香港提供無限機遇。當歐美經濟體正陷入深度衰退時，中國在全力遏制及嚴控疫情下，已重拾經濟增長。要為香港經濟重新出發注入動力，本港政府沒有理由捨近圖遠。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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