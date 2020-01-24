港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.1025%。

港元現報7.7516元升值2點子，曾升值最多0點子，報7.7518元，亦曾升值最多5點子，報7.7513元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.03875%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05429%；2星期HIBOR升0.12點子至0.07214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.30196%；6個月期HIBOR跌0.27點子至0.53857%；12個月期HIBOR跌0.29點子至0.69679%。

美元指數現報92.108貶值0.118點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.15013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0476%，終止連續1日收窄，利差是2020年11月23日後最高，當日差距為-0.0469%

對上一次終止連續1日收窄，是2020年11月18日，當日利差報-0.0374%。

其他報道

傳發改委要求上報投資情況 恒大汽車急跌

施政報告｜林鄭：中央支持香港國際機場投資入股珠海機場

施政報告｜林鄭：逐步擴大「互聯互通」 生科及科創板股票納入標的

施政報告｜同意加快生物科技公司納入「互聯互通」 生科股個別發展

螞蟻旗下花唄、借唄兩隻ABS獲通過規模達200億人幣

施政報告公布前 港交所創上市新高

黃傑龍：若再收緊堂食人數或禁堂食 料飲食業會「即時死亡」

領地集團IPO擬以每股4.5至6元招股

美國駁回中興上訴 維持將其列為國家安全威脅

印度宣布再禁用43款App 包括阿里旗下支付寶

滬深三大指數高開 上證高開0.43%

恒指高開231點 匯控升3% 小米跌2% 新世界升1% 周大福升6%

美聯工商舖向提供950萬元貸款