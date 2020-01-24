港元拆息個別發展 一個月HIBOR升0.07點子
文章日期：2020年11月25日 11:32
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.1025%。
港元現報7.7516元升值2點子，曾升值最多0點子，報7.7518元，亦曾升值最多5點子，報7.7513元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.03875%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05429%；2星期HIBOR升0.12點子至0.07214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.30196%；6個月期HIBOR跌0.27點子至0.53857%；12個月期HIBOR跌0.29點子至0.69679%。
美元指數現報92.108貶值0.118點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報0.15013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0476%，終止連續1日收窄，利差是2020年11月23日後最高，當日差距為-0.0469%
對上一次終止連續1日收窄，是2020年11月18日，當日利差報-0.0374%。
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