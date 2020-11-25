【12:50更新】根據21世紀經濟報導，恒大汽車有關人士回應指，目前公司內部還在對此事進行核實，官方回應再核實之後會發出。【12:50更新段完】

內地媒體報道，發改委調查新能源車投資，明確要求各地詳細報告恒大汽車（0708）、寶能等企業2017年以來在當地投資情況。恒大汽車現急跌8.7%，報21.95元。

第一財經報道，從車企內部人士處獲得一份由國家發改委下發的《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況。

其中，第三條要求各地提供本地區純電動汽汽車項目規劃和招商引資情況，其中明確要求各地詳細報告恒大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。

《通知》表示，今年國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，明確提出加強事中事後監管，夯實地方主體責任，遏制盲目上馬新能源汽車整車製造項目等亂象，此舉也是為了加強投資監管，推進新能源汽車產業高質量發展。

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