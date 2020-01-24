螞蟻旗下花唄、借唄兩隻ABS獲通過規模達200億人幣
文章日期：2020年11月25日 10:56
上海證券交易所公司債券項目訊息平台顯示，螞蟻集團旗下花唄、借唄兩個資產支持證券(ABS)項目獲通過，合計規模200億元人民幣，同時還有三個總計260億元的ABS項目處於已受理狀態。
是次獲通過的ABS為常規操作。上交所網站顯示，螞蟻獲批的兩隻ABS分別是：中信證券花唄1至10期授信付款資產支持專項計劃、國泰君安借唄第4至12期消費貸款資產支持專項計劃，規模均為100億元。
三隻已受理的ABS為：天弘創新花唄第8至15期消費授信融資資產支持專項計劃、 財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃，以及中信證券借唄5至14期消費貸款資產支持專項計劃。
螞蟻集團全球最大IPO被緊急叫停，其通過發行ABS融資的渠道暫未受到波及。螞蟻ABS一度「滯銷」，而在監管層表示「將所有金融活動納入監管」並警惕過度金融消費之際，市場規模收縮及相關機構的退出，將使得消費信貸的不良風險加速暴露。
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