特首林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》，當中提到其訪京成果。關於香港國際航空樞紐地位方面，林鄭指，中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場羣。

創科方面，中央支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

為助港企開拓內地市場，林鄭表示，中央支持廣東省聯同貿發局及有關商會，為港企提供政策諮詢、培訓和企業對接服務，以便港商拓展內銷管道和對接電商平台。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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