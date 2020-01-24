恒指今早高開231點或0.88%，報26819點，成交金額104億元；國指今早高開58點或0.56%，報10671點。恒生科技指數開市報8131點，升0.3%。

藍籌38隻升，7隻下跌，5隻無升跌。匯控（0005）升3.27%，報41.05元，是升幅最大的藍籌，，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點。

小米（1810）業績勝預期，上季經調整淨利潤多賺約2成至41億人幣。小米跌2.39%，報26.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

多間公司公布績，包括，阿里健康（0241）開市報20.05元，升0.45%；耀才（1428）開市報2.3元，升0.87%；世界華文媒體（0685）開市報0.28元，無升跌；萬華媒體（0426）開市報0.126元，無升跌。

南華早報報道，香港計劃廢除商業地產印花稅，計劃料於今早施政報告時公布。地產股方面，長實集團（1113）升0.69%，報43.95元；恒地（0012）升0.16%，報31.65元；新地（0016）升0.94%，報107元；新世界發展（0017）升1.11%，報40.9元。

京東健康香港IPO，擬集資269億。京東（9618）開市報349元，升0.23%。

周大福（1929）中期多賺46%，料下半年表現穩步向升，港業績已觸底。周大福開市報10.34元，升6.6%。

油價再向上，紐油見3月5日後收市新高。中石化（0386）升2.27%，報3.6元；中石油（0857）升2.71%，報2.65元；中海油（0883）升1.75%，報9.3元。

Tesla再漲6.4%，市值超過5,000億美元，車股方面，吉利汽車（0175）開市報24.2元，升1.04%；比亞迪股份（1211）開市報199.9元，升0.05%；恒大汽車（0708）開市報24.3元，升1.04%。

中國宏橋（1378）折讓約13.9%配股 集資19億元。開市報6.66元，跌9.01%。

順騰國際（0932）發中期盈警，虧損擴大逾3000萬。開市報0.147元，無升跌。

松齡護老（1989）中期多賺43%，核心業務仍然保持強勁。開市報1.38元，無升跌。

破頂股包括，中國外運（0598）開市報3.08元，升1.65%；創52周高，見3.08元。

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