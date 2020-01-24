港股ADR升198點 傳本港將廢除商業地產印花稅 留意地產股
文章日期：2020年11月25日 08:54
美股向上，港股ADR升198點或0.74%，報26786點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報592.26元；匯控（0005）升0.72%，折合報39.18元；建行（0939）跌0.12%，折合報5.85元。
美期向上，升0.2%至0.35%，日股現升1.93%，韓股現升0.73%，澳股現升0.72%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布績，包括，阿里健康（0241）、耀才（1428）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）。
南華早報報道，香港計劃廢除商業地產印花稅，計劃料於今早施政報告時公布。留意地產股。
京東健康香港IPO，擬集資269億，留意京東（9618）。
小米（1810）業績勝預期，上季經調整淨利潤多賺約2成至41億人幣。
周大福（1929）中期多賺46%，料下半年表現穩步向升，港業績已觸底。
油價再向上，紐油見3月5日後收市新高，留意油股。
Tesla再漲6.4%，市值超過5,000億美元，留意車股。
順騰國際（0932）發中期盈警，虧損擴大逾3000萬。
松齡護老（1989）中期多賺43%，核心業務仍然保持強勁。
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