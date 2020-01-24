疫苗消息持續利好，加上美國總統權力移交，當選總統拜登正式啟動過渡程序，美股三大指數連升2日，道指曾升最多1.77%，高見30116.51點，創史上新高，以收市價計，道指連同標指亦齊創收市新高。其他資產亦上升，紐約期油亦曾升最多4.97%，收市報44.91美元，是3月5日後收市新高；比特幣亦曾升最多5.52%，高見19438.67美元，是2017年12月18日19511美元後最高。

道瓊斯工業平均指數高開154點後，最多曾升525點，收漲454點，升幅1.54%，報30046點。標普500指數收漲57點，升幅1.62%，報3635點。納斯達克綜合指數收漲156點，或1.32%，報12036點。

高盛升3.79%，報237.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而Amgen跌0.79%，報220.46元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報115.17元，升1.15%，谷歌母公司Alphabet收市報1763.9元，升2.1%，亞馬遜收市報3118.06元，升0.63%，Facebook收市報276.92元，升3.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.92%，報392點。德國DAX指數收漲1.27%，報13292點；法國CAC 40指數漲1.21%，報5558點；英國富時100指數收漲1.56%，報6432點。