商業罪案調查科發稿指，今日在全港多個地點拘捕4男3女，年齡介乎31至62歲，涉嫌串謀偽造帳目。據了解，案件涉及正在長期停牌的上市公司、前稱投融長富的久康國際（0850）多名前管理層。商罪科指，被捕人士涉嫌偽造多宗虛假交易，誇大公司2016及2017年度營業額，涉案金額高達118.8億元。

證監會於今年4月將案件轉介警方調查，商罪科昨日亦聯同證監會，搜查該上市公司及其商業夥伴的辦公室，檢取相關證物作進一步調查。所有被捕人士現正被扣留調查，調查仍在進行中，警方會適時採取進一步行動。警方指出，會繼續與其他監管機構及主要持份者合作，堅決維護香港作為國際金融中心的廉正體系。。

久康國際（0850）昨晚亦發公告，指商罪科及證監會人員執行搜查令，搜查旗下香港辦公物業。當中商罪科搜查令涉及根據香港法例第210章《盜竊罪條例》進行調查，證監會搜查令則涉及根據《證券及期貨條例》進行調查，並取走集團若干記錄及文件。集團指，業務及營運並無受到調查的不利影響，且將照常持續進行，並且繼續停牌，待發進一步公告。翻查資料，涉案期間，集團名稱由中亞能源，易名為投融長富，當時由以P2P貸款平台起家的內地商人李振軍任大股東。