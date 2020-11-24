港交所（0388）今早宣布，推出滬深港通交易結算加速平台「HKEX Synapse」，旨在簡化各機構處理北向交易時的交易後工作流程。港交所交易後業務主管蘇盈盈介紹，透過業界了解到，內地「T+0」的資金結算周期令許多機構在處理後場工作時感到時間緊迫，亦需要大量人手輔助。她表示，Synapse便是針對此情況開發，將可整合信息，一次過向所有持份者發放信息，提升效率及透明度，令參與者可大大節省時間，間接節約成本。

根據資料，內地現時資金結算周期為「T+0」（股票交易當日進行款項交收，次日有貨可供交易）；有別於香港及國際市場資金結算的「T+2」（股票交易當日即刻可交易，2日後進行款項交收）。蘇盈盈表示，「T+0」令許多本就與中國存在時差的外國投資者卻步，因為交收需要經過層層機構，除投資者自身，還要國際託管行、本地託管行等多層處理，因此結算工作更具難度。

蘇盈盈表示，相信Synapse推出將可為各持份者「爭取時間」，亦會對滬深港通帶來正面影響，令交投量進一步上升。她表示，明年首季便將會在不同用家平台測試Synapse，後年首季或次季可正式推出。她強調，本地使用的結算系統CCASS並不會受到影響，港股將繼續採用「T+2」，Synapse更類似一項「增值服務」。

根據公告，本次Synapse平台採用區塊鏈技術商Digital Asset開發的編程語言DAML，背後亦是區塊鏈技術。翻查資料，澳交所、法巴銀行早年都曾與Digital Asset合作，採用DAML語言設計交易結算平台。蘇盈盈表示，港交所會在區塊鏈科技上做更多嘗試，待業界準備好，會嘗試新技術。