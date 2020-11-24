周大福（1929）公布，截至今年9月底上半年多賺45.6%至22.32億元，執行董事鄭志剛表示，上半年充滿挑戰，預計疫情逐步受控，下半年表現可穩步提升，對中國珠寶市場發展前景感到樂觀，冀港澳疫情趨向穩定，市場見底後通關有所復蘇。

集團董事總經理黃紹基預計，港澳地區下半年表現會優於上半年，因下半年是傳統旺季，雖然似乎迎來第四波疫情，不過反映本地消費的第2至3季業績表現，按季有所改善，審慎而言業績已觸底，步入新常態下消費者亦願意外出消費。他認為，香港去年第三季受社會運動影響基數較低，今年雖有疫情，但根據目前第3季的表現，有信心表現持平。

他又指，上半財年港澳市場淨減少5個零售點，主要位於尖沙咀、銅鑼灣等遊客區，每次關店都會獨立評估情況，能否帶來貢獻等，部分店舖與業主取得共識，以短約形式續約，等待經濟有所復蘇，料全年只需淨關閉5個零售點，沒有計劃裁員。集團執行董事鄭炳熙補充，上半年共有27間店舖續約，12間是短租形式，即租約為期1年或以下，續租減幅約45%。今個財年共有50間店舖需續租，預計減幅40至50%，帶動租金成本可減少20至25%。

集團期內在中國淨增加310個零售點至3715個，黃紹基指出，一二線城市將會針對性加強零售體驗，三線或以下城市會由加盟商開拓市場，料全年淨增加4至500個周大福珠寶零售點，90%為加盟店。鄭炳熙預計，中國第四季將有較大復蘇，銷售增長目標為40至45%帶動利潤表現，下半年黃金價格穩定，毛利率會回復正常。

記者：蕭嘉聰

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

華潤萬象生活傳明招股 定價介乎18.6元至22.3元

郭曉群投票權遭DQ上訴失敗 法官：主席決定無違規

雪湖資本CEO：渾水「蹭瑞幸熱度」 沽空報告質素差

開拓藥業﹕蘇州產業化基地已獲藥品生產許可證

松齡護老：中期多賺43% 核心業務仍然保持強勁

本港10月出口按年跌1.1%遠遜預期

金管局：本港綠債發行人七成來自中國內地

華晨集團存續債券172億元人幣 周四起按規定轉讓

恒指10天線前止跌 全日反覆升102點 港交所升4%

匯豐據報改組私人銀行管理層

【有片：埋身擊】納指仍有上升空間 投資者可趁低吸納