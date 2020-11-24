八達通公司宣布，八達通App已重新設計，和電子錢包八達通「好易畀」亦已重新命名為八達通銀包。八達通指，八達通銀包成為八達通App的重要功能，令客戶盡享八達通多元化的線下及線上支付服務。重新設計的八達通App會將八達通卡和八達通銀包的功能分開，以便客戶找到相關的產品和服務，客戶亦可以隨時隨地為八達通卡增值及查閱結餘。

八達通早在11月18日中已宣布八達通「好易畀」將改名八達通銀包。 公司更指，其服務功能會維持不變，新版的八達通App於於今日陸續為現有客戶更新。八達通行政總裁李俊明先生表示，重新設計的八達通App，令客戶可以透過一個應用程式，同時支援八達通卡、八達通銀包及處理各類日常開支，以成為客戶的至佳生活夥伴，和顯示集團不斷為電子支付重新定位。

新的八達通App和舊的功能相約，可顯示交通有關的資訊及服務，更可查閱「公共交通費用補貼計劃」及領取補貼，以及購買港鐵、巴士和渡輪的月票，又或為「港鐵學生乘車優惠計劃」續期等。客戶更可憑八達通卡號碼以讓會員身份賺取獎賞計劃的主要商戶放於同一版面，令客戶可透過八達通App加入不同會員計劃，及獲取不同商戶的最新優惠。

新的八達通App亦更保留個人對個人(P2P) 的轉帳體驗，開啟八達通App，客戶只須將朋友的八達通卡拍向自己的手機，便可以由八達通銀包轉賬到朋友的八達通卡上。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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