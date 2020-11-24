「舖王」鄧成波之子、陞域集團主席鄧耀昇入主了松齡護老集團（1989）後，鄧耀昇在業績記者會上表示，有意趁疫情打擊本港的餐飲、商業及教育業務之際，空置率急增下，推出輕資產模式，搵坊間業主合作或利用本身非上市物業助松齡擴展。集團在績後亦刊發有關新物業管理框架協議的通告，松齡將向波叔及鄧耀昇租用物業包括荃灣西、荃灣汀九、屯門及銅鑼灣四個目前松齡未覆蓋的地點，由松齡提供管理服務，並預期將能運營約450個床位、200 個生活輔助公寓及130個日間護理名額。

據鄧耀昇介紹，以往開設護老院的前期投資較大，由「出牌到拎牌大概要年半左右，要納空租」，但現時疫情影響，坊間出現由教育、商業及教育業務退出、達到一、二萬呎的空置空間，若能搵到相關業主合作或以本身非上市物業，為對方提供管理服務，如為對方搵租客，或以專業營運的角度，為對方物業裝修、出牌等，既可趁機輸出護老院品牌，又可省卻籌備新院舍納空租等問題，突破以往的樽頸位，有利長遠較大規模發展，模式亦適用於大灣區。

他又提到，旗下的非上市體系下的酒店項目亦屬考慮之列，但要視乎市場是否接受、「酒店要提供咩配套、計唔計到數等」，目前在疫情下酒店項目仍有八成多入住率，亦希望不需要大幅裁員及削弱開支下等到通關。

至於早前集團配股引入新投資者，鄧耀昇指，未來松齡的發展不論在資本及項目上都要借助外力，因為護老的上市集團「真係要儲好耐錢先做到新項目」，但若有策略性投資者、業主支持或金融機構願幫公司發債，或不同機構提供技術，可將公司帶到不同領域發展都會考慮。但他強調，「唔會夾硬買幅地起樓或開保險公司」，希望在引入了新股東後，亦能在未來「Show到成續或有項目」讓市場了解。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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