近日再掀股權爭拗的康宏環球（1019），其中一方股東、佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群早前就兩年前康宏股東會上，投票權被公司主席陳志宏取消提出上訴，今日在上訴法院宣告落敗。根據判辭，法官認為陳志宏的決定並無違反公司章程第74章給予的權力，並裁定郭需要代康宏及陳志宏支付堂費。

法官認為，康宏現時已有足夠措施防止陳志宏在股東會上的決定是基於惡意或不正當目的。對於郭曉群在兩年前曾申請禁制令，阻止康宏不承認其投票權的行動，法官指出，考慮到康宏公司章程第74章有關股東會上如何決定投票權是否有效的內容，明顯不應該批准該禁制令，並指即使沒有禁制令，不認為會影響第74章的效力。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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