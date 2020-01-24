被市場認為有份沽空瑞幸、推動騙案曝光的雪湖資本（Snow Lake Capital），近日高調批評渾水研究（Muddy Waters）。雪湖資本創始人馬自銘日前接受內媒專訪時表示，「渾水除了今年蹭了點瑞幸熱度，近年沽空報告質量都很差」，並表示已買入股份支持渾水近日狙擊的歡聚集團（YY，前稱歡聚時代）。

馬自銘接受《21世紀經濟報道》訪問時表示，認為渾水做空歡聚是「做空勢力對中概股的無端騷擾」。他直指，認為渾水近年沽空報告質素低下，並稱曾被針對的公司如安踏（2020）、好未來及愛奇藝，均令渾水「被打臉」。他又表示，得知渾水沽空後，基金便斥資1億美元買入YY股份，若股價下跌，將會毫不猶豫再買入。

渾水今年2月發布針對瑞幸咖啡的沽空報告，但表示報告是來自匿名人士。市場猜測，有份製作報告的包括雪湖資本。瑞幸於4月承認造假數，為兩家機構再添名聲。渾水上周發出最新沽空報告，指歡聚直播業務約九成都是造假，令公司股價一度急插26%。歡聚則反駁指，渾水對直播行業無知。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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