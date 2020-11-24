周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利22.32億元，按年增加45.6%；每股基本盈利0.22元，中期息每股0.16元。

期內，集團營業額錄246.73億元，按年跌16.5%。內地業務隨著2019冠狀病毒病疫情於2021財政年度第二季有所放緩而穩步復蘇，但香港、澳門及其他市場的表現仍然疲弱。上半年毛利81.43億元，按年近持平，毛利率33%，按年增5.4個百分點。

內地的同店銷售跌0.2%，香港及澳門的同店銷售下降65.7%。期內集團的零售網絡擴展至4153個零售點，2021財政年度上半年淨增加303個零售點。

香港及澳門的員工成本及相關開支減少32%。浮動員工成本按年減少51.4%，與營業額減幅大致相符。期內獲「保就業」計劃發放1.07億元。

截至今年10月至11月18日，集團按年零售增長升17.7%，內地同店銷售按年增長12%，港澳跌24.3%。

另外，集團同時公布，陳曉生因退休，將辭任執行董事，亦將不再擔任董事會執行委員會委員，並退任公司所有附屬公司的董事和行政職務，明年1月1日起生效。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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