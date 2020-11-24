松齡護老集團（1989）公布截至九月底的中期業績，集團按年多賺43.2%至1284.2萬元，每股盈利為1.42元，純利增加主因期內EBITDA增加1840萬元，該款項由折舊費用增加910萬元；及中期的銀行貸款利息開支增加530萬元所部分抵銷。

集團截至九月底的中期核心EBITDA為2820萬元，按期增長約38.9%，主要由於位於元朗形點的高端安老院舍松齡雅苑收益增加所致。中期收益按年增加13.4%至1.209億元，主要由於松齡雅苑入住率上升；松齡樂軒投入營運；及旗下八間甲一級護理安老院的平均每月宿費增加。

集團指，核心業務仍然保持強勁，平均入住率為94.7%，而去年同期則為93.5%。在今年6月已於松齡雅苑推出首批日間護理服務，於松齡雅苑的20個日間護理名額快速爆滿，第二批日間護理服務將於2020年底於松齡樂軒推出，將會提供35個名額。

集團又表示，正籌辦護理及保健培訓學校松齡學院，以於戰略方面加強人力資源管道，應對日後的發展。集團展望未來將探索一種新的業務模式，以利用其品牌及專業知識為包括業主的外部各方，提供管理服務。集團認為輕資產模式將使其能夠更快地將業務複製至不同市場領域，包括大灣區，並將繼續探索在香港橫向擴展的機會。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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