政府統計處公布，10月本港整體出口貨值按年跌1.1%，遠遜預期的增長9%，亦差過9月的9.1%升幅；進口貨值則上升0.6%。累計首10個月，本港整體出口按年跌3.7%，進口跌6%。

其中，10月出口至亞洲地區普遍錄跌幅，當中泰國跌24%、新加坡跌20.3%，出口至內地亦下跌1.4%，出口至美國則跌3.9%。另一方面，出口至越南升15.3%、出口至台灣升13.7%。

進口方面，10月自韓國進口升21.3%、台灣升15.5%、新加坡升12.9%、泰國升11.1%。同時，自馬來西亞進口跌14.1%、日本跌4.6%、內地跌4.5%、美國亦跌4.1%。

政府發言人表示，10月出口至內地和美國轉為溫和下跌，輸往多個其他主要亞洲市場的出口也錄得跌幅。然而，輸往歐盟的出口轉為溫和上升。展望未來，雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體的疫情惡化料會拖慢其復蘇，或會窒礙香港出口的恢復。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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