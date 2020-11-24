金管局屬下的香港貨幣及金融研究中心發表綠色債券市場的應用金融研究報告，顯示市場參與者認為香港綠色債券市場充滿機遇，綠色債券借貸成本和抗跌能力較佳，對發行和投資者雙方有利。報告反映，有市場人士希望政府資助綠色債券進行認證的機構，可由香港品質保證局擴展至其他認證機構，以提升市場效率和競爭，金管局高級助理總裁劉應彬表示，綠色債券資助計劃將於即將到期，將與政府進行討論，報告內容亦會納入考慮。

報告顯示，香港綠債市場發展迅速，截至2019年底在港發行累計260億美元，內地機構及企業是最大的發行者，佔其中七成，其次是香港本地、亞洲其他國家和歐洲的發行者。報告建議為內地發行人來港發綠債建立綠色通道，劉應彬表示內地企業對發行綠債需求大，它們獲批在境外發行有一定的程序，中央政府支持本港發展綠色金融，而香港可以更快更有效率地處理內地機構發行綠色，將可更有利推動本港綠債發展。

報告建議提高公眾對綠債認知水平和擴大投資者規模，近年有銀行發行綠色存款證，但後續未有太多零售綠色金融產品，金管局助理總裁（外事）陳維民指出要視乎市場需求，當金管局計劃推行綠色金融相關的監管，或有助帶動銀行推出新的貸款和存款產品。現時綠債投資者以機構性投資者為主，隨着社會對環保更為重視，綠色金融產品將有更大發展空間。他又指今年綠債發行不錯，明年對綠債需求仍相當強，除債券以外，亦出現綠色銀行貸款等市場產品，對市場發展前景樂觀。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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