恒指10天線前止跌 全日反覆升102點 港交所升4%
文章日期：2020年11月24日 16:45
恒指反覆向上，今早高開144點見頂後，最多曾跌76點，低見26409點，在10天線(26377.72點)前止跌。多隻近期接連破頂的股份例如比亞迪（1211）、新奧（2688）、吉利（0175）今日又再破頂。雖然成交減少、北水流入減少，但中午公布加快跨境交易流程的港交所（0388）在消息後發力，成為表現最好的藍籌。
恒指收市升102點或0.39%，報26588點，成交金額1432億元，較上日減少5.79%；國指跌53點或0.51%，報10612點。恒生科技指數收報8107點，升0.23%。
藍籌28隻升，19隻下跌，3隻無升跌。中午公布擬2022年第一季推SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程，港交所（0388）升4.03%，收報392元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點。
藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）跌4.17%，收報78.05元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
北水南下合計淨流入22.96億元，較上日減少55.97%，連續第5日流入，累計流入171.58億元。南水北上合計淨流出1.37億元人民幣，終止連續3日流入。
睿見教育（6068）稱有空間增收生10萬，每年資本開支逾10億。收報3.79元，升8.29%。
《星島日報》引述消息稱，香港將擴大與內地股票互聯互通的涵蓋範圍，將包括在香港上市的生物科技股及第二上市股份。預計將在周三施政報告時宣布。第二上市股阿里巴巴（9988）收報270元，升2.27%；京東（9618）收報348.2元，升1.04%；網易（9999）收報150.8元，升1.55%。
疫苗利好，油價向上，紐約期油收市價見近3個月高，石油股方面，中石化（0386）跌0.56%，收報3.52元；中石油（0857）無升跌，收報2.58元；中海油（0883）跌0.44%，收報9.14元。
多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報9.7元，升1.57%；小米（1810）創上市新高，見28.4元，收報27.15元，跌1.63%。
中手游（0302）折讓9.85%，先舊後新配售籌5.3億。收報2.95元，跌11.9%。
越秀地產（0123）研分拆物管業務，斥2.8億增購兩物管公司。收報1.58元，升1.9%。
金斯瑞（1548）章方良已辭任傳奇生物董事。收報10.36元，跌3.54%。
寶尊電商（9991）第三季收入升21.7％，商品交易總額升近兩成。收報100.7元，跌6.7%。
恒大物業（6666）公開發售孖展足額，首日錄23億。中國恒大（3333）收報16.12元，跌0.98%。
同程藝龍（0780）第三季純利少賺15.79％。收報14.4元，升0.14%。
破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見212元，收報199.8元，升0.81%；新奧能源（2688）創上市新高，見108.6元，收報107.5元，升2.19%；先健科技（1302）創上市新高，見3.3元，收報3.23元，升4.87%；雷蛇（1337）創52周高，見2.84元，收報2.75元，跌1.43%；吉利汽車（0175）創52周高，見24.45元，收報23.95元，升2.35%；長城汽車（2333）創52周高，見16.6元，收報16.12元，跌0.37%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.22元，收報0.218元，升2.35%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.35元，收報3.3元，跌0.6%；京投交通科技（1522）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升4.35%；中國外運（0598）創52周高，見3.08元，收報3.03元，升2.71%。
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