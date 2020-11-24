匯豐據報改組私人銀行管理層
文章日期：2020年11月24日 15:46
《彭博》報道，根據《彭博》見到的備忘錄，匯控(0005)正在改變私人銀行部門之一的組織結構，部分職位將消失。
根據該備忘錄，財富管理部門的產品、投資和合作業務將更命為投資和產品事業群，立即生效。此前，匯豐已把零售銀行、財富管理以及的全球私人銀行業務合併。
新的投資和產品事業群的全球負責人Lavanya Chari表示，由於這些變化，現有的一些管理層職位在新結構中將不復存在，但所有現有管理者都有機會申請將要招聘的新職位。
報道指，預計這次重組不會削減總體職位數量。Abdel Ben Tkhayet的職權將擴大，擔任資本市場服務全球負責人；Gavin Rankin將擔任諮詢服務全球負責人，均由12月1日起生效。
備忘錄稱，匯豐還將任命幾個新領導職位，包括全球私人銀行和財富管理首席投資總監，以及財富產品、ESG和共同基金負責人。
匯豐在電郵聲明中表示，相關變化將「優化滙豐的工作方式」，並進一步增強其向從個人銀行業務到超高淨值業務的所有客戶群提供的服務。
匯豐早前實行重組計劃，預計在未來三3年削減約3.5萬個職位，並退出一直難以提高回報的業務。
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