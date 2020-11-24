1959年吳唅編寫了京劇目《海瑞罷官》，初獲毛澤東青睞盛讚，六年後有報章刊登姚文元的文化評論，暗示劇目是影射彭德懷炮轟毛澤東的三面紅旗失利。急為護主，煽風點火，由此揭開文革序幕。當日率先刊登文章的報章，名為《文匯報》。

重提歷史，是因為衣裳與生活習慣換了，但某些人性仍在這裏。有「黃店」因被《文匯報》、《大公報》點名，指涉嫌違反國安法，即日起停業。另一邊有科大教授提及「香港不屬於中國，是屬於世界」，又被兩報炮轟斥為港獨。乾脆用姚文元的話語翻譯，是「一株毒草」。

決定疑犯有沒有罪，是法庭，儘管用上所謂「三權合作論」，歸屬文宣機器的噪音，亦與三權沾不上邊。國安法可畏，但更可畏的，是自製恐慌人人互相監察。何況「網民」說話無須負責，「報道」隨便找個「網民」言論，再放上標題，指涉嫌違反國安法，是司馬昭之心，不是傳媒水平。自我審查，先行閉門，不但無助自救，反而無意間助紂為虐，令搞手自鳴得意，幫忙傳染恐慌。數年前爾冬陞導演向《十年》頒發最佳電影時，引用羅斯福的話警世：「我們最需要恐懼的，是恐懼本身。」今日言猶在耳。

上文提及的姚文元，最初意氣風發，更乘勢登上四人幫的「寶座」，與江青並列，呼風喚雨，叱咤風雲。到毛澤東逝世，華國鋒「揸莊」，清算四人幫，姚文元入獄15年，出獄時垂垂老矣。中國智慧博大精深，一朝天子一朝臣，此話到近代中國似仍見效。當日寫《海瑞罷官》的吳晗，亦不過是見毛澤東想宣揚「海瑞精神」，急於擦鞋而已，風向一轉，即成眾矢之的，供大家踐踏而上位。

科大教授李靜君後來發聲明澄清，當日所言是指香港文化與經濟屬於世界，非指權力管屬，是有報章斷章取義兼誤譯原文。香港的活力，在於東西文化交融，是小學常識書寫了數十年的事實，從貿易港到金融中心走來如一，由是中國希望「充分利用」香港，以之為窗口，與世界來往。

南宋大宗師朱熹論讀書：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊。問渠那得清如許，為有源頭活水來。」方塘所以清澈，是因為活水源源不絕沖刷，好比知識洗滌頭腦，歷久常新。若然自外於世界，滯凝於歷史的一角，或許就如柏楊先生口中的醬缸，氣味千年不散。

賈文清