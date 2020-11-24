睿見教育: 有空間增收生10萬 每年資本開支逾10億
文章日期：2020年11月24日 14:10
睿見教育（6068）執行董事兼首席營運官李久常今午在業績發布會上表示，集團現時已收生約7萬，並有空間可增加收生10萬。未來會以自身營運學校為主，併購為輔，當中有大學的標的，亦有洽談購併中小學。他強調，涉足高等教育非為了規避風險及提高利潤而來，而是希望貫通發展，並考慮到合作方哈爾濱工業大學在人工智能、大數據及新能源開發領先，加上和不少企業合作，冀對未來的畢業生做好定制培訓。當中東莞光正科技學院爭取在未來3年內開校。
集團財務總監江榮更指出，未來集團在收生方面，料每年收生可增長逾20%，收入及利潤亦可以保持同步增長，未來3年每年資本開支會控制在10億元至18億元人民幣，每年派息率可望不低於40%水平。
至於在線教育方面，李久常稱，在新冠疫情期間免費提供，但是隨著日後轉為收費，料可以提供收入。目前線上部份巳涉足課後培訓，學生參與率逾九成，未來他們會儲備技術，加上市面針對K12課程的線上產品不多，因此他們在線上教育覆蓋現有7萬名學生之外，會整理好產品在線上、線下舖開發展。
因應內地實施統招及義務教育隨機分配，執行董事王永春指出，未對集團構成太大影響，旗下小學畢業生大抵可直升屬下中學，加上廣東省報讀人數有增無減，亦令他們的招生成本降低，他們會視乎情況，適當擴大插班生比例。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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