譚仔為慶祝中環新店開張而推出期間限定的特色早餐，包括「烘土匪芝士三文治系列」，將拿手的土匪雞翼及炸醬與三文治結合。

譚仔雲南米線又有新搞作，集團早前勇闖中環核心商業區開分店，自然要有新搞作，所以今次撈過界做埋早餐添。據公司介紹，位於中環華商會所大廈嘅中環店將於明日開業，開朝七晚十，迎合中環上班族的需要，分店總面積達至8514平方呎，共有三層，當中兩層為用餐區，共有202個座位，亦係譚仔第70間門店。

譚仔雲南米線總經理周永雄噚日特登現身新店，向傳媒介紹為慶祝中環新店開張而推出期間限定的特色早餐，包括「烘土匪芝士三文治系列」，將拿手的土匪雞翼及炸醬與三文治結合。

烘土匪三文治相信讀者都好難聯想到，據公司介紹，其實就係將麵包塗牛油，烤至金黃焦香，中間夾層就係半融化嘅芝士及秘製炸醬，仲會另有番茄口味，連餐飲價係31元，仲可加配迷你家鄉米通粉。

今次中環店千呼萬喚始登場，周永雄表示，會視乎市場需求，若真的有需要會隨時ready（準備好）開分店，又指現時已經有八家分店有賣早餐，都係公司未來發展路向，意味好可能以後更多分店都有譚仔早餐食啦。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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