港交所（0388）公布，開發滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse（Synapse），進一步提高滬深港通交易結算效率。平台預計在2022年第一季投入使用，為機構投資者提高滬深港通北向交易結算的效率和透明度。

港交所指，Synapse將利用DAML智能合約簡化滬深港通北向交易的交易後工作流程，提高市場參與者的結算效率和結算能力。港交所亦將與美國證券存管結算公司（DTCC）合作，將Synapse與DTCC的機構交易處理（Institutional Trade Processing） 服務連接起來。全球投資者和香港交易所參與者在Synapse平台上既可利用DTCC綜合分倉匹配平台服務，又可實現交易確認和結算通知流程的自動化。香港交易所選擇Digital Asset為Synapse的項目開發商。

Synapse將幫助參與滬深港通北向交易的國際機構投資者更好地管理跨時區交易後流程，尤其是方便它們滿足內地證券市場的T + 0結算周期要求。

Synapse是一項可選服務，預計2021年開始邀請用戶進行測試，2022年第一季度正式投入使用。

Synapse推出後，將通過DTCC的機構交易處理服務提高滬深港通北向交易的全球影響力，有望進一步推動中國內地A股市場的對外開放。目前，全球52個市場中的6,000多家機構客戶，已使用DTCC的機構交易處理服務。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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