宏利與安聯昨日宣布達成強積金策略聯盟，預計在明年取得監管機構的批准後，宏利將成為安聯強積金計劃的保薦人，安聯投資將繼續擔任該計劃的投資經理。宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發表示，相關策略聯盟並非合併，現時計劃會保持不變，因為強積金電子平台（eMPF）即將推出，所以會留待2025年才會考慮整合計劃或調整費用。

吳清發表示，該行善於產品分配，安聯善於投資管理，因此聯盟是最佳方案，可為安聯強積金提供平台推廣和支援服務。至於會否繼續尋求以聯盟或併購方式擴大保薦人市佔，吳清發表示去年9月至今年9月的管理資產也有1.1%的上升，該行會主力以原生增長市佔率，也會尋求其他增長機會。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，除了保薦人轉變外，其他內容如基金選擇、收費、顧客服務支援等都不會有變動，待明年取得監管批准轉換保薦人後，會研究向僱主和客戶提供更多服務。

宏利9月推出首隻退休後強積金產品，吳清發表示該退休收益基金兩個月內累積接近4億元，以新基金而言是很好的成積，基金規模很大機會有望達到滿意的成積。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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