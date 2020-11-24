恒指升12點，收報26498點，成交金額788億元。美股分化，道指和標普500指數強勢，納指則偏軟，但這僅代表大型科技股失去動力，大量2、3線科技股炒到飛起，電動車概念、比特幣和區塊鏈概念等更是瘋狂。港股主要是舊經濟價值和大型科技股組成，近日變得了無生起。

不過，這也主要是指數或大型股的問題。筆者早前推介多隻資源股都持續起飛，五礦（1208）最為強勢，紫金（2899）因金價回落而今早下跌，但也是處於近期高位。光伏股也升勢凌厲，協鑫（3800）直線拉升、光伏玻璃雙雄都有回升至區間上限。電動車概念股也強勢，比亞迪（1211）今早重上200元之上再創新高，為全國最熱賣電動車款供應零部件的五菱汽車（0305）近期升幅達高雙位數字。暫時設局仍是炒股不炒市。

短線投機可試偉士控股（0856）。集團是老牌的科技產品及電腦分銷商，早年是一個周期性行業，隨着經濟和產品周期而起伏，股價在0.5元至3元水平上落經年，是典型的周期股，直至2017年開始向上突破，事關集團開始發展企業資訊科技服務。經過3年努力，今年上半年雲計算業務收入為7億元，經營溢利約2500萬元，談不上很成功，也只佔業務比重很少部份，但至少見集團是認真發展和轉型。

集團剛宣布收購內地一家雲管理平台Rightcloud。公布沒有提供作價、收購的財務數據等詳細資料，估計金額應該有限。但集團自行轉型幾年初見成效，再加碼收購，顯然正加強發展雲計算，是一個持續的利好，可於6元附近小注收集，看看能否出現中長期升浪。

張兆聰

明報首席評論員