疫苗利好，恒指今早高開144點，但已成為半日高位，即使美國總務管理局確認拜登是大選獲勝者，觸發正式權力過渡程序，以及耶倫傳接任財長的消息利好亞股，但在傳特朗普擬聯手盟國報復中國的貿易行動之下，A股回吐，港股最多曾跌76點。

恒指半日升12點或0.05%，報26498點，成交金額788億元；國指跌43點或0.41%，報10622點。恒生科技指數收報8142點，升0.66%。

藍籌29隻升，20隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）升3.44%，收報61.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）跌4.24%，收報78元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升3.26%，收報272.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；平保（2318）跌1.97%，收報87元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報9.62元，升0.73%；小米（1810）創上市新高，見28.4元，收報26.95元，跌2.36%。

《星島日報》引述消息稱，香港將擴大與內地股票互聯互通的涵蓋範圍，將包括在香港上市的生物科技股及第二上市股份。預計將在周三施政報告時宣布。第二上市股阿里巴巴升3.26%；京東（9618）收報350.4元，升1.68%；網易（9999）收報151.8元，升2.22%。

中手游（0302）折讓9.85%，先舊後新配售籌5.3億。半日收報2.98元，跌11%。

疫苗利好，油價向上，紐約期油收市價見近3個月高，油股個別發展，中石油（0857）收報2.6元，升0.78%；中海油（0883）收報9.1元，跌0.87%；中石化（0386）收報3.58元，升1.13%。

越秀地產（0123）研分拆物管業務，斥2.8億增購兩物管公司。半日收報1.6元，升3.2%。

金斯瑞（1548）章方良已辭任傳奇生物董事。金斯瑞收報10.32元，跌3.91%。

寶尊電商（9991）第三季收入升21.7％，商品交易總額升近兩成。半日收報101.9元，跌5.6%。

恒大物業（6666）公開發售孖展足額，首日錄23億。恒大（3333）收報16.2元，跌0.49%。

同程藝龍（0780）第三季純利少賺15.79％。同程藝龍收報14.56元，升1.25%。

破頂股包括，中國外運（0598）創52周高，見3.08元，收報3.05元，升3.39%；吉利（0175）創52周高，見24.45元，收報23.5元，升0.43%；新奧能源（2688）創上市新高，見108.6元，收報107.8元，升2.47%；百威（1876）創52周高，見29.5元，收報28.45元，跌2.4%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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