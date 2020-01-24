港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌0.14點子
文章日期：2020年11月24日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR轉跌0.14點子至0.10179%，1個月HIBOR是2010年5月05日後最低，當日報0.09893%。
港元現報7.7519元貶值1點子，曾貶值最多5點子，報7.7523元，亦曾升值最多2點子，報7.7516元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.03661%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05357%；2星期HIBOR升0.07點子至0.07095%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.54點子至0.30268%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.54125%；12個月期HIBOR跌0.61點子至0.69964%。
美元指數現報92.489貶值0.016點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.15013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0483%，利差是2019年10月25日後最低，當日差距為-0.062%
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