港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR轉跌0.14點子至0.10179%，1個月HIBOR是2010年5月05日後最低，當日報0.09893%。

港元現報7.7519元貶值1點子，曾貶值最多5點子，報7.7523元，亦曾升值最多2點子，報7.7516元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.03661%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05357%；2星期HIBOR升0.07點子至0.07095%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.54點子至0.30268%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.54125%；12個月期HIBOR跌0.61點子至0.69964%。

美元指數現報92.489貶值0.016點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.15013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0483%，利差是2019年10月25日後最低，當日差距為-0.062%

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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