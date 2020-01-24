恒指今早高開144點或0.55%，報26630點，成交金額49億元；國指今早高開43點或0.41%，報10709點。恒生科技指數開市報8186點，升1.2%。

藍籌24隻升，17隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.41%，報273元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；蒙牛（2319）跌1.71%，報40.25元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）跌0.87%，報4.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

多間公司公布業績，績前表現如下，周大福（1929）開市報9.55元，無升跌；小米（1810）開市報28.4元，升2.9%；平上市高位28.4元。

《星島日報》引述消息稱，香港將擴大與內地股票互聯互通的涵蓋範圍，將包括在香港上市的生物科技股及第二上市股份。這一措施得到中國政府的支持，預計將由行政長官林鄭月娥在周三發表施政報告時宣布。留意第二上市股，如阿里巴巴（9988）升3.41%；網易（9999）開市報152元，升2.36%；京東（9618）開市報352.8元，升2.38%。

中手游（0302）折讓9.85%，先舊後新配售籌5.3億。開市報3.04元，跌9.25%。

疫苗利好，油價向上，紐約期油收市價見近3個月高。石油股方面，中石化（0386）升1.69%，報3.6元；中石油（0857）升0.78%，報2.6元；中海油（0883）升2.94%，報9.45元。

越秀地產（0123）研分拆物管業務，斥2.8億增購兩物管公司。開市報1.57元，升1.29%。

金斯瑞（1548）章方良已辭任傳奇生物董事。開市報10.92元，升1.68%。

寶尊電商（9991）第三季收入升21.7％，商品交易總額升近兩成。開市報101元，跌6.48%。

恒大物業（6666）公開發售孖展足額，首日錄23億。恒大（3333）開市報16.38元，升0.61%。

同程藝龍（0780）第三季純利少賺15.79％。開市報14.62元，升1.67%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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