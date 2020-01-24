港股ADR升28點 傳第二上市將納入互聯互通 小米業績
文章日期：2020年11月24日 08:42
美股向上，港股ADR升28點或0.11%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.22%，折合報578.85元；匯控（0005）升0.91%，折合報39.71元；建行（0939）跌1.19%，折合報5.83元。
美期向上，升0.3%至0.5%。日股現升1.93%，韓股現升0.32%，澳股現升1.04%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括周大福（1929）、小米（1810）等。
《星島日報》引述消息稱，香港將擴大與內地股票互聯互通的涵蓋範圍，將包括在香港上市的生物科技股及第二上市股份。這一措施得到中國政府的支持，預計將由行政長官林鄭月娥在周三發表施政報告時宣布。留意第二上市股如阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）等。
中手游（0302）折讓9.85%，先舊後新配售籌5.3億。
疫苗利好，油價向上，紐約期油收市價見近3個月高，留意油股。
越秀地產（0123）研分拆物管業務，斥2.8億增購兩物管公司。
金斯瑞（1548）章方良已辭任傳奇生物董事。
寶尊電商（9991）第三季收入升21.7％，商品交易總額升近兩成。
恒大物業（6666）公開發售孖展足額，首日錄23億。
同程藝龍（0780）第三季純利少賺15.79％。
「美國大選金融風雲」視像研討會
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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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