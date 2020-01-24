阿斯利康與牛津大學聯合研發的新冠疫苗平均有效率達70%，價錢較另外兩間藥廠低之餘，運輸亦亦較方便，利好市場氣氛，憧憬旅遊恢復，紐約期油收市價見近3個月高；另外，傳拜登擬提名前聯儲會主席耶倫出任財長，有利聯儲局政策保持，美股向上。道指高開69點見全日底，最多曾升404點或1.38%。

道瓊斯工業平均指數收漲327點，升幅1.13%，報29591點。標普500指數收漲20點，升幅0.57%，報3577點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.22%，報11880點。

波音升5.97%，報211.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻78點，而蘋果跌2.97%，報113.85元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報113.85元，跌2.97%，谷歌母公司Alphabet收市報1727.56元，跌0.5%，亞馬遜收市報3098.39元，跌0.03%，Facebook收市報268.43元，跌0.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報388點。德國DAX指數收跌0.08%，報13126點；法國CAC 40指數跌0.07%，報5492點；英國富時100指數收跌0.28%，報6333點。