越秀地產（0123）公布，正考慮可能分拆旗下物業管理業務並於聯交所主板獨立上市。同時，集團於今日向第二大股東廣州地鐵以2.8174億元（人民幣，下同）收購廣州地鐵環境工程的67%股權及廣州地鐵物業管理的67%間接股權，兩間公司均為物業管理服務公司。

於股權轉讓協議交割後，兩家公司將成為越秀地產的附屬公司並將繼續向廣州地鐵及其聯繫人提供物業管理及其他配套服務。

該兩間物業管理服務公司於今日與廣州地鐵訂立框架物業管理服務協議，包括交割至今年底、2021年及2022年度，框架物業管理服務協議項下擬進行交易的年度上限將分別為2200萬元、2.64億元及3.168億元。

集團指，一直實施「軌交+物業」業務戰略，並以合理的價格收購地鐵沿線的優質土地儲備，相信收購事項將會為其物業管理業務帶來新機遇，從而進一步推動該業務戰略。目前，集團的在管物業組合主要包括住宅物業和商業物業，如寫字樓和購物中心，而收購事項將擴大在管物業類型，將現有的在管列車停放處及列車站注入集團的在管物業組合內。憑藉收購公司於管理列車停放處及列車站的過往經驗，預期於完成收購事項後，集團將能夠在開始積累營運和管理列車停放處及列車站的經驗時參與類型相近物業的物業管理項目招標程序，從而壯大其業務組合以及進一步擴充物業管理業務的地域覆蓋範圍，並相信收購事項產生的協同效益對集團與廣州地鐵的業務合作有益，從而有利於可能分拆。