近期被指蝕賣企業廣場3期的物業的內房股福晟國際（0627）發澄清指，鑒於香港經濟因新冠疫情爆發及現行市況而出現下滑，積極考慮委聘專業人士，包括財務顧問透過出售本港物業以重組資產組合，包括其於企業廣場3期的物業。但截至公告日仍無就出售企業廣場3期權益達成任何具約束力的協議。

早前，本地傳媒報導，集團正放售其九龍灣企業廣場3期的41、43、45、47及49樓全層，連車位及廣告招牌位等，作價僅10.3億元，較其2017年自豐泰地產及資本策略手上的購入價13.3億元至少蝕本3億。

至於有文章指福晟國際在港發展的住宅項目「晟林」（喇沙利道6號）銷情一般。據成交記錄冊資料，晟林自去年11月開售，提供79伙單位，現暫沽21伙。晟林項目原由永義國際（1218）發展，於2018年以9.2億元向福晟出售。福晟董事會表示，認為喇沙利道6號的銷情較預期淡靜乃主要由於現時的市場氣氛及市況所致。

同時，報導亦提及有關其聯屬公司福建福晟拖欠償還其債券本金額連同累計利息合計人民幣10億元，並指福晟集團積極擴張導致負債規模大增，致令2019年底出現現金流危機，更一度傳出福晟集團破產。

董事會強調，福建福晟及福晟集團均由執行董事兼行政總裁潘浩然及其父親兼前主席潘偉明最終控制。福建福晟及福晟集團的業務營運及管理均完全獨立運作，亦獨立於集團。截至公告日期，公司由潘浩然最終實益擁有約56.45%。

在今年一月，福晟公布與世茂（0813）的千億合作，當時世茂副主席許世壇指，現正助福晟復產及債務重組，但否認如外間所說「要花很多錢，揹很多債」，指合作正順利推進中。同時又提到，福晟提供許多商業資產，世茂收購對方的物管公司51%，為旗下物管增1500萬平方米的管理面積等。