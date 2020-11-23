獨立股評人David Webb近期少了評論金融市場，轉而關注港府抗疫方式。他於昨日最新博客文章表示，樂見政府向本地感染確診的市民提供一筆5000元津貼。他認為，不應為津貼發放設入息審查，因為會令部分有新冠症狀的人卻步。他亦表示，現行津貼額度太小，以隔離2周計算，5000元僅是每日357元，應提升至每日1000元，此外隔離者的家人及密切接觸者亦應獲發津貼。不過他強調，接納津貼的人應在特定設施接受隔離，而不是居家隔離。

外界對5000元「確診津貼」爭論不斷，但Webb於上周發布的一篇文章就已提出此想法。他當時提議，希望政府可推行「新冠隔離檢疫津貼計劃」（CICS），並反駁指，相信任何有理智的人都不會為如此小額的津貼而故意染疫，而且估計當時本港平均每15萬人才有1人染疫，要想故意染病亦有難度。

至於為何支持計劃，他解釋，從行為經濟學的角度而言，要為接受檢測提供誘因。Webb認為，自僱人士如小販、的士司機及地盤工人，較難有動機去參與新冠檢測，因為其收入完全靠自身「有工開」，若遭隔離便無法維持生計。而受僱人士，如巴士司機、建築師，則有帶薪病假，僱主亦有動機鼓勵僱員作檢測。他表示，若有每日1000元津貼，前者便也有了動機接受檢測。

Webb表示，若向1000名強制隔離者，每日發放1000元，1年總開支將是3.65億元。他表示，比起總開支810億元的保就業計劃，這僅算是很小的開支。