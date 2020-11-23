同程藝龍（0780）公布截至九月底止的第三季業績，純利按年跌15.79％至2.48億元（人民幣，下同）。季內業務反彈，收入錄得4.99億元，按年跌7.2％，按月則回升59.5％。毛利為13.79億元，按年跌0.02％。EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌8.8％至4.99億元。同程藝龍控股收報14.38元，全日跌1.642％。

集團指，在受惠國內的經濟復蘇下，旅遊業的需求亦顯著回升，特別是商務旅遊及省內短途本地旅遊。季內平均月活躍用戶按年增加5％至2.34億元，按季則升40％。集團更指，平台的搜索量於「十一黃金周」和暑假期間前表現顯著，令平均月活躍用戶量創歷史新高。

平均月付費用戶與去年持平，達2980萬人次，按季則升60.2％。集團指，國內旅行需求強勁，令平均月付費用戶按年比全面恢復，以及集團的線下獲客措施在季內合計貢獻平均月付費用戶總量的11%，有助平均月付費用戶回升。

集團稱，中央政府推出多項刺激國內消費措施，有助旅遊業市場復蘇，雖市場仍存在不確定性，但集團會持審慎樂觀態度。集團預計，第四季的收入按年減少約5%至0%，以及經調整溢利將介乎在3億元至3.5億元。

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