就本月15日東盟與中國、日本、韓國、澳洲及新西蘭等15個國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》，形成全球迄今規模最大的自由貿易區。香港中華廠商聯合會（廠商會）今日發表研究報告。

報告認為，RCEP透過消除區域內關稅和非關稅壁壘，會為締約國帶來貿易創造和效率增進效應，有助於提升區域內整體的貿易規模，香港作為區內主要的轉口貿易樞紐，相信亦可從中受益。

由於RCEP協定生效後，區域內 90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，而不少港商早已在RCEP國家，尤其是內地和東盟建廠經營，這些港商將可受惠於關稅減免而節省成本，令產品的價格競爭力和營運效益均得以提升。

報告建議，特區政府應為加入RCEP早作籌謀。短期內可對標RCEP，參照、引用協議的精神和其中的概念與做法，提升目前本港與其他經濟體已簽訂或正在商談的雙邊自由貿易協議，亦可嘗試向內地和其他經濟體爭取更為寬鬆的原產地規則。

廠商會會長吳宏斌表示，從自身未來發展的角度看，香港還是應該爭取加入RCEP，香港作為區內首屈一指的轉口港和重要的商貿樞紐，加上與RCEP大多數成員國一向具有緊密的經貿往來，加入成為一員是順理成章的事。

記者：陳子凌

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日期：11月24日 (星期二)

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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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