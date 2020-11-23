恒生投資管理公司公布明年的市場展望，集團的董事兼投資總監薛永輝指，明年看好有關人民幣資產，包括其股票和債券。其市場主要受惠於明年中國經濟增長。薛永輝更預期明年市場的投資主題為：創新科技、環境、社會和企業管治（ESG）。 他稱，拜登當選美國總統，料會提速推行各項ESG政策，包括能源、環保、社會平權、提升企業管冶、讓資源平等分配等範圍，相信會備受市場關注，投資者需留意有關的投資風險。

薛永輝提及明年在中國股票方面，長遠會專注投資以增長股為主，如新經濟股。短期內具有個別高質素的價值股亦會受惠於經濟恢復的帶動，短線有價值重估的機會。他提及，可增持的股票包括，「內循環」的內需股，電商股，國內醫藥股和新能源汽車股。至於減持的包括，傳統能源股、電訊股、原材料股和傳統金融股。

薛永輝更指，美國持續的零息政策會持續，相信美元來年將延續弱勢，利率較高的人民幣則繼續受到市場支持。他引述Citi Research 的報告指，2025年人民幣在國際交付貨幣佔比為4.8％，2030年則為7.9％。薛永輝相信，相信人民幣能夠繼續造好，利好人民幣資產，包括中國國債。他更指，國內仍有充足的空間使用貨幣政策，以及國際投資者在國內的資產配置仍然較為少，所以相信在未來一段時間內，將會繼續吸引資金買入。

集團的董事兼行政總裁李佩珊指，偏向低風險的投資者可留意高質素的投資級別債券，例如中國國債及港元債券，而偏向較高風險的投資者可留意中國股市。她透露，恒生投資管理的基金在恒生銀行SimplyFund平台7月開售至今，總共7隻基金都錄得正回報，而在平台上最受歡迎的基金則為追蹤中國新經濟股票的恒生中國新經濟指數基金，該基金年初至今回報為45%，在SimplyFund平台自7月推出後回報亦上升了超過20%。

記者：陳麗歡

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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