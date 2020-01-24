積金局擬籌建積金易（eMPF）平台多年，今年內料完成招標。羅兵咸永道香港資產財富管理主管合伙人江秀雲相信，eMPF將顛覆現有制度，簡化並提升投資效率。她指出，羅兵咸於最新報告中提出，希望eMPF的框架中可引入「集中管理計劃」（centralised scheme），獨立於現有的MPF投資計劃之外，以機構投資者的身份進行投資，相信不僅費率更有競爭力，亦能令打工仔接觸到更多類別的資產。

江秀雲表示，在所提議的集中計劃中，打工仔不需要自行作出投資決定，基金經理由董事會任命，受董事會監督，將全權負責管理資產及資產配置。她表示，這一構想參考了國外部分大型退休金的投資方式，屆時投資主體將作為機構投資者，可投資的類別也不僅限於基金，能夠涉及更多具風險的資產類別。她續指，屆時負責管理資金的可能為公營機構，亦可能是私營企業，或現有的MPF服務供應商。

市場期待eMPF可大幅降低基金開支比率（Fund Expense Ratio，FER），江秀雲表示，難以估計eMPF實施後的具體費率，因為要視乎新平台的設計以及執行速度。但她表示，現時有四成的開支比率均是來自行政及信託費等，相信新平台可大幅降低這一部分的開支。根據羅兵咸永道最新報告，截至今年3月，基金開支比率為1.45%，較約12年前降低61個基點。

羅兵咸報告總結強積金（MPF）制度成立以來約20年的表現。報告指出，截至今年8月，強積金過去20年的年化回報為4.2%，跑贏同期1.8%的通脹率。MPF制度共計約有466萬名計劃成員，每人約有2個戶口，人均戶口資產約為21.7萬元，整體制度的管理資產總值達1.022萬億元。

記者：馬迪帆

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