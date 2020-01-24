華僑銀行公布，將在新加坡推出恒生科指交易所買賣基金（ETF），於12月10日在新加坡交易所掛牌，可以新加坡元和美元交易。ETF由今日起開始認購，截止日期為12月7日，每單位定價為7.75港元，約為1.34新加坡元或1美元，以10單位為一手，撇除手續費並以資產淨值計算，現時投資者可以20元新加坡元以下買賣該ETF。

該恒生科技為華僑銀行證券首隻推出的ETF，亦為新交所首隻可以美元和新加坡元交易的科技行業ETF。華僑銀行指，恒生科指ETF的被分類為普通投資產品（Excluded Investment Products），屬較簡單和被散戶理解的產品，與需要進行客戶賬戶審核的特定投資產品（Specified Investment Products）有分別。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

謎網26之一中新控股 遭聯交所除牌

恒指兩連升 小米績前飈8%跑贏藍籌

中銀人壽：今年首十個月網上投保累計錄10億元保費

惠理「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳

謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業