安聯今日宣布與宏利結盟，宏利將成為安聯強積金計劃的保薦人。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦接受本報查詢時指，預料監管機構需時6至9個月去批准。他並強調，此協議並非代表安聯退出香港強積金市場，反而是安聯將更專注於擔任投資經理的角色。

曹偉邦指出，與宏利的協議是互惠互利，因安聯可專注為宏利管理強積金基金，帶來更高回報；而宏利可為安聯帶來規模效益。他透露，目前宏利強積金計劃旗下的歐洲股票基金由安聯管理，未來冀管理更多宏利的基金或共同制定投資計劃，例如退休投資的方案。

除宏利的基金外，目前安聯亦有替AMTD、永明及交通銀行的強積金基金作投資經理，曹偉邦指，冀把與宏利結盟的模式發揚開去，管理更多不同積金商的強積金基金。

近日積金局接連放寬基金投資房託及A股的限制，曹偉邦指，歡迎監管機構的決定，認為能讓業界有更多機會在不同範疇增值。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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