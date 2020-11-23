港股午後靠穩，恒指連升兩日，收市升34點或0.13%，報26486點，成交金額1520億元，較上日增加14.62%；國指升113點或1.07%，報10666點。恒生科技指數收報8088點，升1.14%。

科技股走高，小米（1810）季績前做好，收市升8.02%，收報27.6元，貢獻恒指88點，並為表現最好藍籌；其次為阿里巴巴（9988），收報264元，升4.35%，推高大市49點。ATMX中僅騰訊（0700）向下，收報586元，跌0.34%；美團（3690）收報308元，升1.25%。

光伏、玻璃股全日強勢，信義光能（0968）升6.48%，報14.14元；信義能源（3868）報4.49元，升11.14%；信義玻璃（0868）收報18.14元，升8.1%；保利協鑫（3800）升25.49%，報0.64元；協鑫新能源（0451）升8.15%，報0.146元。

汽車股續強，吉利（0175）創52周高，見23.75元，收報23.4元，升1.3%；比亞迪股份（1211）收報198.2元，升8.6%；長城汽車（2333）創52周高，見16.28元，收報16.18元，升6.45%；廣汽集團（2238）收報9.48元，升0.32%。

濠賭股受壓，金沙中國（1928）跌3.65%，收報32.95元，為表現最差藍籌；銀娛（0027）跌3.17%，收報59.6元。

受疫情惡化影響，航空股全線挫。國航（0753）收報6.11元，跌3.32%；南航（1055）收報4.7元，跌3.49%；東航（0670）收報3.45元，跌1.15%；國泰（0293）收報6.83元，跌4.21%。

網購股受捧。香港電視（1137）收報12.74元，升3.07%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.79元，升2.6%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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