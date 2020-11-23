本港出現第四波新冠肺炎疫情，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，今年第三季年化保費有V型反彈，與第一季相約，第四波疫情對12月聖誕節檔期的業務難免有影響，程度要視乎防疫封鎖措施，對經濟活動影響的程度。

鄧子平指出，今年網上保險銷售續有快速增長，年初至10底的年化保費有10億元，主要來自短期儲蓄保險，亦有危疾、身故的保障型產品和延期年金。今年有多間保險公司開通以視像會議方式遙距投保人壽保險，鄧子平表示目前正在審批中，期望可在今年推出。

中銀人壽與卓健醫療合作，開設該行客戶專屬健康護理網店，該行客戶投保指定保險可獲得積分，可以會員價購買或以積分換領卓健醫療提供的過百種醫療健康產品服務，其中包括各類身體檢查、成人及兒童疫苗、新冠病毒測試、中醫保健等。

鄧子平指該行正與全球智能手錶品牌 Garmin和法國再保險集團 SCOR 探討合作模式，計劃下一步推出客戶達到一定健康標準後，可以獲得保費折扣。

卓健醫療在今年4月為母公司保柏客戶提供視像診症服務，總經理朱怡菁表示，最高峰期每月有1200宗視像診症個案，會與中銀人壽討論提供視像診症服務。