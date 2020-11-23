向來擅長研究投資理論的謝清海，在是次專訪深入淺出地闡述投資股票的賺錢之道，以及早於1993年成立的惠理如何由最初奉行「價值投資」（Value Investing），演變至目前的「優化價值投資」（Quality Value Investing）。他首先問記者一個簡單問題，「投資股票怎樣才能夠賺錢呢？」，並就此解答，指當中有三個元素（Component），第一是每股盈利增長（Increase in Earning Per Share），某一股票當年每股盈利增長10%，便可貢獻股價有10%升幅；第二是股息（Dividend）；第三是估值變化（Change in Valuation），若市場年初予某一股票的估值是10倍市盈率，年底提升至15倍，期內便貢獻股價有50%的升幅。

政府增干預 價值投資已非最有效

謝清海指出，在惠理成立初期的1990年代，市場比較重視每股盈利增長及股息，股票的市盈率相對穩定，即是說，估值變化對股價帶來的影響有限，這屬於傳統的「價值投資法」；不過，他分析，自從2008年金融海嘯後，由於環球政府積極干預經濟，大力支持個別行業或公司，加上期內利息偏低，投資者的資金成本接近零，大幅推升增長股估值，故此期內選股要更重視「估值變化」，而非今年是否有盈利、有否盈利增長、有否派息，他稱此為「優化價值投資」。

由謝清海管理的「惠理價值基金」自從1993年4月1日成立以來，截至上周四（19日），累積回報高達46.348倍，即過去逾27年平均每年複式回報達14.98%，現時規模達13.11億美元。值得注意的是，今年中資股由增長股主導，也就是說，上文謝清海所述的「估值變化」才是決定股價表現的關鍵元素，而記者翻查「惠理價值基金」上月報告，該基金十大持股中包括暫未有盈利或剛轉虧為盈,今年股價倍升的美團（3690）、拼多多（PDD）及信達生物（1801），相信便是以「優化價值投資」來選股的成果。「惠理價值基金」今年以來回報達26.15%，不單大幅跑贏基準指數，亦高於過去逾27年平均回報。

[封面故事]