向來擅長研究投資理論的謝清海,在是次專訪深入淺出地闡述投資股票的賺錢之道,以及早於1993年成立的惠理如何由最初奉行「價值投資」(Value Investing),演變至目前的「優化價值投資」(Quality Value Investing)。他首先問記者一個簡單問題,「投資股票怎樣才能夠賺錢呢?」,並就此解答,指當中有三個元素(Component),第一是每股盈利增長(Increase in Earning Per Share),某一股票當年每股盈利增長10%,便可貢獻股價有10%升幅;第二是股息(Dividend);第三是估值變化(Change in Valuation),若市場年初予某一股票的估值是10倍市盈率,年底提升至15倍,期內便貢獻股價有50%的升幅。

政府增干預 價值投資已非最有效

謝清海指出,在惠理成立初期的1990年代,市場比較重視每股盈利增長及股息,股票的市盈率相對穩定,即是說,估值變化對股價帶來的影響有限,這屬於傳統的「價值投資法」;不過,他分析,自從2008年金融海嘯後,由於環球政府積極干預經濟,大力支持個別行業或公司,加上期內利息偏低,投資者的資金成本接近零,大幅推升增長股估值,故此期內選股要更重視「估值變化」,而非今年是否有盈利、有否盈利增長、有否派息,他稱此為「優化價值投資」。

由謝清海管理的「惠理價值基金」自從1993年4月1日成立以來,截至上周四(19日),累積回報高達46.348倍,即過去逾27年平均每年複式回報達14.98%,現時規模達13.11億美元。值得注意的是,今年中資股由增長股主導,也就是說,上文謝清海所述的「估值變化」才是決定股價表現的關鍵元素,而記者翻查「惠理價值基金」上月報告,該基金十大持股中包括暫未有盈利或剛轉虧為盈,今年股價倍升的美團(3690)、拼多多(PDD)及信達生物(1801),相信便是以「優化價值投資」來選股的成果。「惠理價值基金」今年以來回報達26.15%,不單大幅跑贏基準指數,亦高於過去逾27年平均回報。

[封面故事]