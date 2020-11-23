本港過去一年多以來先後面對社會運動及新冠肺炎疫情的衝擊，今年6月底實施的「港區國安法」亦帶來不明朗因素，從馬來西亞移居本港多年的謝清海，十分關心本港的前途，指港府在過去一段長時間實施高地價政策，令港人承擔高昂的土地成本，變相是大幅徵稅，得益的是少數的地產集團，為社會埋下不穩定的根源，呼籲港府大幅增加住宅供應，讓市民安居樂業，以平息民怨。他又認為，除了加快推進明日大嶼填海造地外，可仿效澳門租用珠海橫琴的模式，經中央同意向廣東省借地加快發展。

本身是馬來西亞檳城華人的謝清海，於1993年在本港成立惠理，至今年10月底管理資產總值約125億美元，為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，他在是次專訪中指出，一個應該要問的問題是：「到底本港是否真的奉行低稅率？」他認為不是。他解釋，在過去多年的高地價政策的情况下，港府其實只是對一小撮的有錢人或企業徵收低稅率，但屬於大部分人的普羅百姓卻要承擔高昂的土地成本，這某程度上也是一種徵稅。

「自由經濟」僅惠及大企業 中小企生存難

過去10年本港住宅樓價上升近倍，除了持有自住物業的家庭住戶得益外，謝清海認為，大部分土地增值所帶來的利益，均為小部分的地產商及投資者所得，也就是說，資產升值只令富者愈富，大部分港人實質購買力卻沒有提升，強調這是不可持續的發展趨勢，也令社會變得非常不穩定，「其實本港不需要被列為全球最自由的經濟體系，因為所謂的『最自由』，只是意味大公司可以更容易賺小市民的錢；我們不希望本港各行各業均出現壟斷或寡頭壟斷的情况，因為這樣的話，中小企很難生存，例如你是一家小企業東主，僱用少於20名員工，在租金及其他成本如此高的情况下，要取得收支平衡也並不容易」。

根據政府統計署的數據，本港今年第二季264.4萬家庭住戶中，按居所租住權劃分的家庭住戶數目分佈，自置物業的比例為50.5%，即大概有一半家庭擁有住宅恒產，另一半則是無殼蝸牛（表）；值得注意的是，今年第二季擁有自置物業的比例較2010年第二季52.7%下跌，也就是說，過去10年，有數萬家庭由自置改為租住物業。除了住宅外，本港大部分商場及寫字樓均是由少數的地產商所擁有。

今年經濟差失業增 普羅百姓壓力加大

謝清海續說，在本港過去的美好日子，經濟按年增長5%至10%，即使不同行業存在壟斷或寡頭壟斷情况，大部分經濟增長帶來的好處被大企業轉化為盈利，升斗市民的生活也不會太差；惟過去一年多先後爆發社會運動及疫情，今年本港經濟料收縮逾6%，全年失業率料高達6%，普羅百姓所面對的生活壓力更屬不言而喻。

特首林鄭月娥將於後天（11月25日）發表《施政報告》，房屋政策屬市民關注重點，記者由9月中至10月初在《明報》「名人樓市論壇」欄目中以「施政報告前瞻系列」專訪專家就此提供建議，結論是港府應該大幅增加土地供應，滿足本港房屋及其他發展需求，當中，香港黃金50創辦人林奮強慨嘆，他早於2011年已建議大規模造地，但港府過去10年均沒有這樣做，結果錯失不少機會。

籲港府要有遠見 需具10年發展策略

謝清海亦有類似林奮強的看法，指他的感覺是，港府領導團隊缺乏遠見，總是忙於處理日常事務，卻不能帶領本港實現長遠發展策略，而他認為，目前便是改變的時候，「本港領導人需要有戰略眼光（strategic vision），告訴我們，10年之後本港到底如何會變得更好，當然包括解決房屋問題」。因此，謝清海支持港府加快推進明日大嶼，此大規模的填海造地計劃首階段交椅洲1000公頃人工島可為本港增加15萬至26萬伙房屋單位，即使不夠滿足龐大需求，也是一個可觀數目。另外，他建議港府在得到中央政府的支持後，參考澳門租用珠海橫琴的模式，向廣東省租地加快發展，在當地實行本港法律，讓本港市民安居樂業。

謝清海總結是次訪問中坦言，即使去年6月以來本港先後面對社會運動及疫情的嚴峻挑戰，惟近月環球資金蜂擁來港尋找中國投資機會，惠理旗下基金表現亦理想，他個人並不覺得今年是艱難的一年，料這是本港金融業的縮影。不過，本身是港交所（0388）獨立非執行董事的他強調，即使短期情况不差，惟本港長遠維持國際金融中心的地位，前提是要有穩定的社會環境，「本港有700多萬人口，若只有金融這一個行業做得好，只有這小部分人受惠，而大部分人卻不開心，這是難以持續的」。