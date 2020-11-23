恒指及美股上周均變化不大，而市場焦點是，中資科網龍頭股前周捱沽後，上周繼續跑輸大市，今期封面故事專訪管理過去逾27年回報逾46倍的「惠理價值基金」、有「亞洲巴菲特」之稱的惠理（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海分析最新形勢。謝清海分析，不論中美科網龍頭股短期均可能面對更嚴厲監管環境，即使目前旗下基金仍最重倉科技股，近日已略為減持該板塊；他亦維持過去逾一年的看法，看好中資股多於美股，認為現時中資醫療、教育、消費股均有投資機會。另外，他指由於近年市場重視估值變化多於短期盈利，首度公開他的選股方法由過去的價值投資（Value Investing）演變至「優化價值投資」（Quality Value Investing）以適應投資新形勢。已移居本港多年的他，對本港的前途亦十分關心，籲港府大幅增加土地供應讓市民安居樂業，以平息民怨。

明報記者 陸振球、葉創成

《Money Monday》過去幾期封面故事多次指出，今年11月屬「難忘的11月」（A November to Remember），原因是不少影響本港、內地及美國的政經大事均在本月發生，包括螞蟻集團原擬在港滬上市世紀集資、本月3日舉行的美國總統大選，以及特首林鄭月娥將於後天（11月25日）發表的施政報告會否大幅增加土地供應平息民怨屬焦點，可以說，對於政策決定者或選民來說，本月是「抉擇之月」，後果對投資者亦會有深遠影響，在本月已過大半、上述關鍵事件陸續揭曉之際，今期封面故事專訪有「亞洲巴菲特」之稱惠理謝清海詳細分析。

中美政府加強監管 科網龍頭估值受壓

謝清海表示，2008年金融海嘯後，惠理順應時勢由「價值投資」（Value Investing）演變為「優化價值投資」（Quality Value Investing）來進行投資，故此旗下基金近年亦重倉中資科網龍頭股（見配稿），由此亦賺取可觀回報；他亦指出，即使目前科技股屬基金最重倉的板塊，惟他一直提醒自己，它們不可能永遠也是市場的領袖股，尤其是若從中國政府的角度來看它們，中資科網龍頭股現已變得太有影響力及壟斷性，需要加強監管，「例如中國政府現把螞蟻集團定性為金融機構，而非微貸科技平台，其估值隨即大跌，因為金融機構需要滿足資本充足比率守則，令它需要更多資本來經營貸款業務」。

另外，謝清海指多個西方國家均有加強監管大型科網公司的趨勢，當中，他預計拜登明年1月就職美國總統後，便會收緊有關監管，主要包括：（1）壟斷問題、（2）客戶私隱及（3）引入競爭；而在歐洲，法國政府已經就Google侵犯用戶私隱而徵收罰款，而這可能只是開始。他強調，目前不少人相信政府需要針對大型科網公司成立全新監管機構，就好像美國政府現時有證監會監管投資機構一樣，當地將來也會成立科技監管局來規範科網公司的經營活動，此舉料將令科網公司的估值下跌，「大型科網公司現時擁有太多自由了，這可能會帶來問題」。

內地今明年經濟增長佳 中資股投資機會多

螞蟻集團原擬本月5日在港滬上市集資近3000億港元，打破全球歷來最大新股集資紀錄，惟在掛牌前兩日卻突然煞停，原因是中國銀保監會及人行發表了《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》的徵求意見稿，在該金融科技監管的新要求下，屬螞蟻收入最大來源的微貸科技平台業務料須改弦易轍；同樣重要的是，中國市場監管總局前周初亦就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求意見，規管平台經濟領域的壟斷行為，拖累中資科網龍頭股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）股價前周捱沽後，上周亦續有沽壓。

美國經濟千瘡百孔 不利美股

由於出現上述不明朗因素，謝清海透露，旗下基金近日已略為減持科技股，「未來全球股市的領袖股可能不會是這些以服務消費者為主的科網公司，可以是其他類型的科技股，亦可能是生物科技股，也不排除是農業股」；不過，他強調即使已略為減持，科技股現時仍屬旗下基金最重倉的板塊，指自己將與惠理投資團隊同事就此進行廣泛的辯論及求證，再決定下一步的增持或減持行動。

謝清海強調，在科網龍頭股以外，中資股仍有很多投資機會。他解釋，內地經濟於第二季走出疫情，當地隨即復工復產，首先恢復正常的是供應端，而自從8月開始，需求端亦慢慢回復增長，故此由第二季至第四季的GDP增長按季持續改善，今年全年GDP料按年增長2.1%，而在低基數效應下，明年GDP按年增長料明顯加快，在此經濟向好的前提下，中資股仍有寶可尋，惠理現時便看好教育、醫療保健、5G科技及消費升級等投資主題。

謝清海續稱，是次應對新冠病毒疫情，中國政府並沒有像西方國家般大印銀紙來刺激經濟增長，故中國10年期國債孳息率現仍處3厘以上（編按：上周收報3.335厘，屬逾一年半高位），與美國10年期國債孳息率約0.8厘比較，高逾2厘，明顯有吸引力；換言之，不論中國股市或債市近月均獲國際資金流入追捧，此舉亦支持人民幣匯價向好（編按：人民幣在岸價上周收報6.5630，屬2018年7月美國向中國開徵首輪額外關稅以來高位，過去半年則升值逾8%）。

拜登上場首要改善經濟 中美關係料短暫改善

謝清海過去18個月一直相對看淡美國經濟及股市，現仍維持有關觀點。他解釋，即使在今年疫情爆發前，美國經濟已有很多問題，包括（1）財赤及貿赤雙赤字，需要發行國債向外國融資；（2）國民消費過多，儲蓄率普遍偏低；（3）基建投資不足，現時大部分機場、公路及鐵路均有待維修及提升。他強調，上述三大問題均屬不可持續的發展趨勢，美國人本來應該勒緊褲頭減少消費、增加儲蓄及投資，但目前當地經濟備受疫情衝擊，控制疫情已成為當務之急，結構性改革變成下一步的任務。

事實上，美國人已作出抉擇，由民主黨參選人拜登取代現任總統特朗普，明年1月起出任下屆總統。謝清海分析，即使特朗普目前仍未認輸，惟他所得的選舉人票明顯落後拜登，料能推翻大選結果的機會很微，故他認為，拜登將於未來4年取代特朗普入主白宮領導美國，而市場對此亦表示歡迎。他續說，拜登上任後的首要任務料是控制疫情及振興經濟，加上拜登亦支持美國與其他國家攜手遏阻全球氣候暖化，料會就此尋求與中國合作，故中美關係明年料將短期改善，亦有利中資股。

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