匯豐早前推出全新理財服務「尚玉」，管理規模1.4萬億美元。該行今天（23日）指，香港尚玉及私人銀行正為旗下的高資產淨值客戶管理2490億美元的資產。而截至今年第三季，香港的尚玉客戶人數較去年底增加8%，惟未有透露實際人數。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）認為，隨着本港高資產淨值人士不斷增加，相信匯豐尚玉將會是一個契機，團隊將繼續提供數碼服務能力、為投資者提供創新財富管理方案，開拓國際投資渠道。

另外，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富主管安博哲（Sami Abouzahr）稱，2020年是富有挑戰性的一年，但該行業務表現仍然強勁，其中證券業務由今年初至今，增長達1.38倍。暫時未見明顯有資金從一個塊板流動至另一板塊；另外，該行透過數碼渠道銷售增長57%，反映出該行客戶的行為模式有所轉變。目前使用數碼銀行業務的尚玉客戶有約1.4萬名。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務及客戶市場主管許長虹表示，尚玉現委任歌手郭富城出任香港品牌大使，認為尚玉已發展數年，收到來自不同客戶的反映，在市場具有領先地位，故現在時合適時機尋找一名品牌大使。

記者：蔡穎霖