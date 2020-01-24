新世界（0017）今日宣佈，旗下位於香港機場的航天城項目正式命名為11 SKIES，其設有的三幢甲級寫字樓，已獲財富管理及醫養業界承租，租戶包括中銀香港（2388）、花旗、渣打（2888）、富通保險及臻萃醫療，預計2022年入伙。

11 SKIES由新世界旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，總投資額200億元，預計於2022年至2025年期間分階段落成。除了寫字樓，項目還包括零售、餐飲、娛樂，其中零售餐飲部分佔地266萬平方呎，將雲集超過800家店舖。

此外，11 SKIES還將設有全港最大型的室內娛樂空間，多項設施總佔地57萬平方呎，如飛行影院、大型多媒體表演等，亦將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，以及引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業，新世界行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示，11 SKIES結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一體，將可創造大量的就業機會，並借助其四通八達的地理優勢，為多個重要行業拓展新商機。