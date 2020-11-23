天星銀行宣布，早前推出5厘星級活期存款年利率優惠，出台一周反應熱烈，截至11月15日，該行平均每日開戶人數顯著上升，錄得近九成增長。有見推廣反應良好，該行已推出「60日免息免供還款假期」，客戶只要於推廣期內成功申請及提取該行的「貸款一筆清」，或不超過20萬元之私人貸款，可享有60日免息免供。

該行指，推出該優惠主要是考慮到現時經濟環境不景氣，僱員薪酬加幅低，加上聖誕節及新年將至，客戶或有償還卡數及貸款壓力。天星銀行稱，由今年昨日（22日）至2021年2月15日期間，合資格客戶須於「最終批核結果」頁面，自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款，如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，客戶不用支付任何利息而只需償還貸款的本金。

貸款業務方面，截至今年10月底，天星銀行新增貸款客戶按月上升逾6成。天星銀行行政總裁姚文松表示，該行估計虛擬銀行貸款市場佔有率，由6月底至10月底整體升幅增長接近9倍。他又指：「雖然現時虛擬銀行貸款還在起步階段，整體數字暫時不是太大，但在4個月間市場佔有率有9倍增長，足以反映虛擬銀行貸款市場的發展空間，相信明年隨著有更多虛擬銀行貸款新力軍加入，虛擬銀行貸款市場佔有率將進一步增加。」