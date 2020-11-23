港股今早先升後回，但整體表現不俗。恒指高開208點偏軟，半日收報26403點，跌48點或0.18%；國指升0.84%。大市半日成交782億元。

本港疫情反彈，本地、博彩股有沽壓。友邦（1299）、新地（0016）跌3、4%，金沙中國（1928）跌半成。內房、物管股沽壓較大。不過，科技股向好，阿里巴巴（9988）升4%，小米（1810）升半成。金屬礦石、航運股強勢，紫金礦業（2899）、中遠海控（1919）升5%、6%。啤酒股做好，華潤啤酒（0291）升9%。此外，新能源股有追捧，比亞迪（1211）、信義光能（0968）升5%、6%；龍源（0916）升一成。

全國多地出現初雪，北京、山東及河南等陸續出現今年入冬後的首場降雪，比往年來得早。受到天氣現象影響，市場估計今年內地出現冷冬機會較大，大部地區氣溫是正常到偏低，有利天然氣需求及新奧能源（2688）表現。

事實上，新奧第三季零售銷氣量已有強勁反彈，券商里昂預計其銷量強勁的表現將持續到供暖高峯期。即至明年首季。該行並上試新奧盈利預測，評級上調至買入，目標價調高至110元。

走勢上，新奧上周升至106元回調，跌至20天線附近有支持，後市有望再上試高位；短線入市可以98元作為止蝕位。

劉思明

投資版副主編